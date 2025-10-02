Politico: саммит ЕС в Дании зашел в тупик

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Неформальный саммит Евросоюза, который прошел в среду в датском Копенгагене, зашел в тупик на фоне инцидентов с БПЛА, боевыми самолетами и гибридными атаками. Такое мнение высказали обозреватели европейского издания Politico, ссылаясь на источники.

По их информации, главы европейских государств много говорили и вместо запланированных двух часов потратили на обсуждение обороны ЕС в два раза больше времени. Однако по итогам "существенного было мало", при этом большинство ключевых вопросов остались без ответа, указывает Politico.

Неформальный саммит Европейского союза прошел 1 октября в Копенгагене. В четверг там же пройдет заседание Европейского политического сообщества.