Губернатор Калифорнии назвал себя "лидером свободного мира"

Гэвин Ньюсом на фоне шатдауна в США пообещал, что куриные яйца будут бесплатными, а на гель для волос станут выделять субсидии, но "только для красивых демократов"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил себя "лидером свободного мира" на фоне частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Об этом сообщила пресс-служба губернатора-демократа.

"Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, буду лидером свободного мира", - говорится в заявлении, опубликованном в X.

Губернатор предложил "очень простую" программу: всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и уход за детьми, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "плохих" пошлин. Также Ньюсом пообещал, что куриные яйца будут бесплатными, а на гель для волос станут выделять субсидии, но "только для красивых демократов". Кроме того, политик выступил за легализацию марихуаны и отмену комиссии при покупке билетов на платформе Ticketmaster для фанатов певицы Тейлор Свифт.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.