Индия проведет встречу командующих армиями стран - участниц миротворческих сил ООН

Заместитель начальника штаба обороны ВС страны Ракеш Капур сообщил, что на встрече обсудят обеспечение стабильного мирового порядка

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии проведет 14-16 октября встречу командующих армиями 30 государств, участвующих в операциях миротворческих сил ООН. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели заместитель начальника штаба обороны ВС Индии генерал-лейтенант Ракеш Капур.

"На встрече мы обсудим сотрудничество армий стран, военнослужащие которых входят в миротворческие войска ООН, в обеспечении стабильного мирового порядка", - процитировало военачальника издание The Times of India.

Индия размещает свои войска за рубежом только под флагом ООН в соответствии с политикой правительства, подчеркнул Капур.

В предстоящей встрече примут участие командующие армиями Алжира, Армении, Вьетнама, Италии, Казахстана, Киргизии, Нигерии, Франции и других стран. Приглашения Пакистану и Китаю на встречу не направлялись.

С начала 1950-х годов почти 300 тыс. индийских военнослужащих приняли участие в 50 миротворческих миссиях ООН. В настоящее время индийские воинские контингенты участвуют в операциях миротворческих сил ООН на Кипре, в Ливане, Южном Судане и в других странах.