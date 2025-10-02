Премьер Дании утверждает, что в Европе идет гибридная война

К 2030 году европейские страны должны быть в состоянии защитить себя, отметила Метте Фредериксен

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен © Maja Hitij/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. В настоящее время в Европе идет гибридная война. С таким утверждением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Сейчас в Европе идет гибридная война, - считает она. - Мы видим и гибридные угрозы, и кибератаки, и беспилотники. Именно поэтому вчера (на неформальном саммите Евросоюза - прим. ТАСС) мы обсудили возможность создания "стены дронов". Мы должны делать больше и быстрее, я считаю, что к 2030 году Европа должна быть в состоянии защитить себя, но мы должны делать все возможное уже сейчас".

Фредериксен также полагает, что ЕС должен продолжать работу по подготовке Украины к вступлению в сообщество, даже если ЕС пока не может начать официальные переговоры об этом, так как их блокирует Венгрия.