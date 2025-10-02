Экс-помощник генсека НАТО оценил частое применение статьи о консультациях

Гедримас Еглинскас считает, что Альянс не станет из-за этого сильнее

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. НАТО не станет сильнее, если страны - участницы альянса будут каждую неделю применять четвертую статью Североатлантического договора о консультациях из-за угрозы безопасности. Такое мнению выразил бывший помощник генерального секретаря НАТО, депутат Сейма (парламента) Литвы Гедримас Еглинскас (партия "Демократы во имя Литвы").

"Статья четыре - это просто сигнал о том, что мы принимаем к сведению произошедшее. Мы можем применять статью четыре каждую неделю, но, на мой взгляд, это только ослабляет нас. <...> Мы с удовольствием обращаемся к статье четыре через день, но что с того? Что дальше? Настоящий вопрос в том, что произойдет, когда истребители действительно войдут в наше воздушное пространство", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей четыре Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство государства.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Плановый полет трех российских МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.