МИД Испании вызвал временную поверенную в делах посольства Израиля

Глава ведомства королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что решение принято после перехвата еврейским государством судов направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. МИД Испании вызвал временную поверенную в делах посольства Израиля в Мадриде после перехвата еврейским государством судов направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд". Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Сегодня я вызвал поверенную в делах здесь в Мадриде", - сказал дипломат в интервью телекомпании TVE. По его словам, властям известно о 65 испанцах, входящих в состав флотилии. Глава МИД добавил, что речь идет о подданных королевства, которые преследовали "исключительно гуманитарные цели, которые не представляли и не представляют никакой угрозы Израилю или кому-либо еще".

Ранее информационный комитет международной миссии сообщил, что израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", были задержаны 70 активистов.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.