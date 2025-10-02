Британии пришлось менять оттенок красного на флагах США перед визитом Трампа

Налогоплательщикам просьба американской стороны обошлась более чем в £50 тыс.

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Официальный поставщик флагов для правительства Великобритании, компания The Flag Consultancy, был вынужден поменять оттенок красного на американских флагах в преддверии визита президента США Дональда Трампа в сентябре. Британским налогоплательщикам просьба американской стороны обошлась более чем в £50 тыс. (около $67 тыс.), заявил газете The Telegraph глава компании-поставщика Ник Фарли.

Речь идет о флагах, которыми были украшены улица, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, и улицы рядом с Виндзорским замком. Всего Британии понадобилось 66 сшитых вручную американских флагов, каждый стоимостью порядка £800 (около $1 тыс.).

"Красный цвет на их флаге более насыщенный, чем на флаге Соединенного Королевства. Американцы решили, что оттенок красного, который мы используем, <...> не подходит им. Они посчитали, что им хочется заменить его на вишневый оттенок, поэтому нам пришлось закупить новые флаги для визита", - заявил Фарли в интервью газете.

По его словам, флаги необходимо менять каждые пять лет, потому что оттенки могут выцвести на солнце. Фарли добавил, что перед любыми визитами сотрудники компании предоставляют посольствам стран образцы флагов, "чтобы получить одобрение". В целом "страны считают оскорбительным, когда цвета подбираются неправильно", отметил он.

Власти США не подтвердили необходимость замены оттенка красного на флагах.

Второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство прошел с 16 по 18 сентября. Король Карл III принял президента США в Виндзорском замке. Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки его приняла королева Елизавета II. В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.