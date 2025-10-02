Рютте назвал главной задачей саммита ЕПС удержать Украину на поле боя

Киев должен быть "в наилучшей позиции" к моменту начала переговоров о мире, указал генсек НАТО

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте назвал главной темой саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене сохранение за Украиной способности воевать против России.

"Наша главная задача сегодня - обеспечить безопасность нашего неба и сделать все, чтобы Украина осталась на поле боя", - сказал Рютте по прибытии на саммит. "Чтобы она была в наилучшей позиции к тому дню, когда, я надеюсь, начнутся переговоры о мире", - отметил Рютте, высказывания которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Это сила саммитов ЕПС - в дополнение к саммитам НАТО, к саммитам ЕС мы собираемся вместе с партнерами, чтобы наметить дальнейший курс", - добавил генсек блока.