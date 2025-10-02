Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Рютте назвал главной задачей саммита ЕПС удержать Украину на поле боя

Киев должен быть "в наилучшей позиции" к моменту начала переговоров о мире, указал генсек НАТО
Редакция сайта ТАСС
07:49

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте назвал главной темой саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене сохранение за Украиной способности воевать против России.

"Наша главная задача сегодня - обеспечить безопасность нашего неба и сделать все, чтобы Украина осталась на поле боя", - сказал Рютте по прибытии на саммит. "Чтобы она была в наилучшей позиции к тому дню, когда, я надеюсь, начнутся переговоры о мире", - отметил Рютте, высказывания которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Это сила саммитов ЕПС - в дополнение к саммитам НАТО, к саммитам ЕС мы собираемся вместе с партнерами, чтобы наметить дальнейший курс", - добавил генсек блока. 

Рютте, МаркУкраинаРоссия