Al Hadath: палестинские фракции обсуждают плана Трампа по Газе

По данным телеканала, они высказывают опасения по поводу отдельных пунктов инициативы президента США

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Палестинские группировки, которые обсуждают представленный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования ситуации в секторе Газа, высказывают опасения по поводу выполнения его отдельных положений. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, радикальное движение ХАМАС "продолжает обсуждение американского плана с палестинскими фракциями и посредниками". Указывается, что палестинские группировки, вовлеченные в обсуждение документа, "высказывают опасения относительно [выполнения] некоторых пунктов плана Трампа". Так, представители фракций настаивают на предоставлении "графика вывода израильских сил" из сектора Газа. Палестинцы, добавляет Al Hadath, опасаются "повторения ливанского опыта" в анклаве и хотят "предоставления четких гарантий окончания боевых действий в Газе".

Кроме того, согласно высказываниям тех же источников, представители палестинских фракций утверждают, что предложенный им для рассмотрения план Трампа "отличается от предложений, представленных лидерам арабских стран".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 положений. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.