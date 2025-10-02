Участники флотилии "Сумуд" направляются в Израиль

В дальнейшем они будут выдворены в Европу, рассказали в МИД еврейского государства

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Участники гуманитарной флотилии "Сумуд" на своих судах направляются в Израиль, откуда в дальнейшем они будут выдворены в Европу. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Пассажиры флотилии "ХАМАС - Сумуд" на своих яхтах благополучно и мирно направляются в Израиль, где начнется процедура их депортации в Европу. Пассажиры в безопасности и здоровы", - заявили в министерстве.

В ночь на четверг корабли ВМС Израиля остановили флотилию, участники которой направлялись к берегам сектора Газа и отказывались изменить курс. Незадолго до этого представители флотилии сообщили, что ее суда находятся примерно в 75 морских милях от палестинского анклава.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти утверждали, что флотилия напрямую связана с радикальным палестинским движением ХАМАС, и неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.