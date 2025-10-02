Нидерланды выделят €25 млн на медицинскую помощь жителям Газы

Кроме того, королевство рассмотрит возможность временного перемещения в страну некоторых детей из Газы, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи

ГААГА, 2 октября. /ТАСС/. Нидерланды направят дополнительные €25 млн на гуманитарную и медицинскую помощь жителям Газы и примут на лечение ограниченное число детей, нуждающихся в высококвалифицированной помощи, которая недоступна в регионе. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел королевства Давида ван Вила в нижнюю палату парламента.

"Правительство выделит €25 млн на предоставление медицинской помощи жителям Газы и рассмотрит возможность временного перемещения в Нидерланды некоторых детей из Газы, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи, если таковая недоступна в регионе", - отмечается в документе. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приведенным в письме, в очереди на эвакуацию в настоящее время состоят 15,6 тыс. пациентов, среди них около 3,8 тыс. детей.

Выделяемые средства будут направлены на финансирование лечения и реабилитации пациентов, обеспечение медикаментами и оборудованием, восстановление водоснабжения и санитарной инфраструктуры. Финансирование в первую очередь будет направлено ВОЗ, а также международным организациям и НКО, работающим в Газе, включая Международный комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, а также Нидерландский Красный Крест, Dutch Relief Alliance и Save the Children.

Как отмечается в документе, особая нагрузка в отношении приема эвакуированных жителей Газы приходится на Египет и Иорданию, где системы здравоохранения сталкиваются с острой нехваткой ресурсов. В этой связи Нидерланды намерены продолжать дипломатические усилия для расширения возможностей эвакуации в другие страны региона и в ЕС. При этом правительство королевства обещает учитывать как возможности национальных систем здравоохранения, так и вопросы безопасности и социальной адаптации пациентов и их сопровождающих.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В середине сентября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия сталкиваются около 1,4 млн человек, в основном в секторе Газа и Судане, за ними следуют Южный Судан, Йемен, Гаити и Мали. В распространенном обновленном "Глобальном докладе о продовольственных кризисах" организации, в частности, был подтвержден статус голода в секторе Газа.