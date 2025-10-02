Пашинян и Алиев договорились продолжать работу для укрепления мира

Стороны подчеркнули значимость договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Копенгагене на полях саммита Европейского политического сообщества договорились продолжать работу по укреплению мира между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Стороны подчеркнули значимость договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом. Они подтвердили свою приверженность продолжению работы по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в релизе.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана также отметили преимущества транспортного сообщения в регионе, обсудили ход развития инфраструктуры в Азербайджане и реализацию проекта TRIPP ("Путь Трампа - прим. ТАСС) в Армении, а также обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

"В этом контексте стороны приветствовали единогласное решение о приостановке Минского процесса ОБСЕ и всех связанных с ним структур. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации мер доверия и договорились о продолжении контактов", - сообщили в армянском кабмине.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".