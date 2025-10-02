Норвегия планирует присоединиться к инициативе ЕС по созданию "стены дронов"

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре не уточнил, в какой форме королевство, не являющееся членом ЕС, намерено присоединиться к инициативе

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Норвегия планирует присоединиться к инициативе стран Евросоюза по созданию "стены дронов" на восточном фланге объединения. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Да, мы находимся в контакте с [Европейской] комиссией, чтобы стать частью этой инициативы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Норвежский премьер не уточнил, в какой форме его страна, не являющаяся членом ЕС, намерена присоединиться к инициативе. При этом Йонас Гар Стёре отметил, что страна также работает над присоединением к другим инициативам Еврокомиссии, направленным на укрепление возможностей ЕС противодействовать беспилотным аппаратам.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ Европы на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство ее стран будет "решительным и единым".

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.