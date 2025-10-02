Статья

"Флотилия стойкости" пала под напором спецназа Израиля. Тунберг вновь не пустили в Газу

Израильские военные из элитного подразделения коммандос ВМС Израиля "Шайетет-13" захватывают одно за другим суда Глобальной флотилии "Сумуд" с гуманитарной помощью для сектора Газа

Редакция сайта ТАСС

Грета Тунберг © Israeli Foreign Ministry via AP

Операция по задержанию началась после того, как суда приблизились к берегам блокированного палестинского анклава на расстояние до 75 морских миль.

Взяли на абордаж

Катарский телеканал Al Jazeera приводит заявление миссии: "Наши корабли сейчас незаконно перехватывают, военные поднимаются на борт и отключают камеры".

К настоящему моменту известно о захвате минимум 30 судов флотилии и аресте с отправкой на берег их экипажей. Сообщается о задержании сотен активистов.

По данным израильского государственного телевидения, активисты доставляются на берег кораблями, откуда их отправляют в тюрьму Кциот. Те, кто добровольно согласится на депортацию, будут возвращены в свои страны.

Некоторые суда флотилии будут отбуксированы к берегу, другие — затоплены.

Штурм начался в среду вечером с главного судна флотилии Alma, на борту которого находилась и шведская активистка Грета Тунберг.

Примечательно, что израильский МИД выделил ее задержание отдельно, отметив в своем заявлении, что она находится "в безопасности".

"Несколько судов флотилии ХАМАС "Сумуд" уже благополучно остановлены, а их пассажиры переправлены в израильский порт", — говорится в заявлении. "Грета и ее друзья здоровы и находятся в безопасности", — отметили в МИД еврейского государства.

Всего в составе флотилии находятся свыше 450 активистов из 44 стран мира.

Оставшиеся суда Глобальный флотилии продолжают свой путь к Газе и уже находятся на расстоянии менее 40 морских миль от нее. Однако судьба этих судов очевидно предрешена — израильтяне будут брать их штурмом одно за другим и не дадут добраться до берега своим ходом.

Отмечается, что израильские военные "применяют силу против судов, нападают, используя водометы, и жестоко обращаются с задержанными активистами".

Представители флотилии сообщили поздно вечером в среду, что ее суда находятся примерно в 75 морских милях от палестинского анклава и на их радарах зафиксировано "более 20 неопознанных судов" всего в 3 морских милях от них.

Часом ранее ВМС Израиля потребовали от флотилии сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и нарушают морскую блокаду сектора Газа.

Жесткая международная реакция

Ряд стран мирового сообщества уже выступили с резкими заявлениями в адрес израильских властей. МИД Турции квалифицировал как террористический акт нападение израильских сил на суда гуманитарной флотилии "Сумуд", следующей к сектору Газа.

"Нападение израильских сил в международных водах на флотилию "Сумуд", которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является террористическим актом, представляющим собой грубейшее нарушение международного права и подвергающим опасности жизни невинных мирных жителей", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД указал, что "это нападение, направленное против мирных жителей, не прибегающих к насилию, является доказательством того, что фашистская и милитаристская политика, проводимая совершающим геноцид правительством Нетаньяху, обрекшим Газу на голод, не ограничивается палестинцами, а направлена против всех, кто борется с угнетением со стороны Израиля".

Пакистан, Малайзия, Боливия и Венесуэла потребовали от израильских властей прекратить недопустимые акты насилия и немедленно освободить всех активистов, которые везли гуманитарный груз в сектор Газа.

Президент Колумбии Густаво Петро пошел еще дальше, пообещав выслать из страны всех израильских дипломатов и немедленно разорвать соглашение о свободной торговле с Израилем. По словам Петро, среди активистов на одном из судов были двое граждан Колумбии.

Со специальным заявлением выступило и движение сопротивления ХАМАС, в котором назвало пиратством перехват Израилем судов гуманитарной флотилии.

"Это варварское преступление и пиратство, которое достойно осуждения во всем мире", — указывается в тексте.

Власти Израиля ранее неоднократно предупреждали, что не допустят приближения судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД Израиля, активисты все эти предложения отвергли.

Обозреватель АЦ ТАСС Константин Мачульский