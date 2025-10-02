Сикорский не исключил меры против России из-за якобы гибридной войны

Глава МИД Польши напомнил, что он закрыл российские генконсульства в Познани и Кракове в связи с поджогами фабрики во Вроцлаве и торгового центра в Варшаве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил дальнейшие дипломатические шаги против России из-за якобы ведущейся против Запада гибридной войны. Пресс-конференцию главы МИД в Гданьске транслировал телеканал TVP Info.

"Если подтвердится, что Россия не прекратила вести гибридную войну против Польши и Запада таким образом (путем диверсий - прим. ТАСС), я приму дальнейшие решения", - заявил Сикорский в ответ на вопрос о возможных мерах польского МИД в отношении РФ в связи с задержанием польскими спецслужбами украинца, который якобы готовил теракты и акты диверсии "по заказу российского ГРУ".

Дипломат напомнил, что в прошлом он закрыл российские генконсульства в Познани и Кракове в связи с поджогами фабрики во Вроцлаве и торгового центра в Варшаве, которые, по версии польской стороны, были совершены якобы по заказу спецслужб РФ.