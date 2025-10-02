Премьер-министр Пакистана осудил задержание активистов флотилии "Сумуд"

Шахбаз Шариф призвал немедленно освободить всех незаконно задержанных

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил задержание Израилем активистов миссии флотилии "Сумуд", направляющейся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа.

"Пакистан решительно осуждает нападение израильских силовиков на суда флотилии "Сумуд" с более 450 активистами из 44 стран. Мы молимся за их безопасность и призываем к немедленному освобождению всех незаконно задержанных", - написал глава правительства исламской республики на своей странице в сети Х.

Доставляемая активистами гуманитарная помощь населению сектора Газа должна дойти до назначения, добавил Шариф.

МИД Пакистана назвал задержание активистов на судах флотилии "Сумуд" грубым нарушением международного права. "Незаконное задержание международных активистов является очередным грубым нарушением Израилем международного права. Его агрессия и незаконная блокада сектора Газа привела к огромным человеческим страданиям и лишениям для более чем двух миллионов палестинцев", - заявило пакистанское внешнеполитическое ведомство.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти утверждали, что флотилия "Сумуд" напрямую связана с радикальным палестинским движением ХАМАС, и неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий.