Рамапоса потребовал от Израиля освободить участников флотилии "Сумуд"

Президент ЮАР заявил, что перехват флотилии является очередным серьезным нарушением принципов глобальной солидарности и справедливости со стороны еврейского государства

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса потребовал от правительства Израиля освободить граждан Южно-Африканской Республики и других государств, похищенных в ходе перехвата израильскими силами флотилии "Сумуд". Об этом говорится в сообщении для СМИ администрации президента ЮАР.

"Перехват флотилии "Сумуд" является очередным серьезным нарушением Израилем принципов глобальной солидарности и справедливости, - подчеркнул Рамапоса. - От имени нашего правительства и народа я призываю Израиль немедленно освободить южноафриканцев, похищенных в международных водах, а также освободить других граждан, пытавшихся добраться до Газы с гуманитарной помощью".

Президент ЮАР указал, что перехват флотилии в международных водах противоречит международному праву и нарушает суверенитет каждой страны, флаг которой был поднят на десятках судов флотилии. "Эти действия также нарушают постановление Международного Суда [ООН] о беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, - отметил он. - Я ожидаю скорейшего освобождения Израилем правозащитников, поскольку эти похищения не имеют никакого смысла в контексте усилий по обеспечению мира на Ближнем Востоке".

Ранее МИД ЮАР сообщил, что на борту судов флотилии "Сумуд" находятся 23 гражданина Южно-Африканской Республики.

Перехват судов

Израильская армия в четверг утром перехватила судно Mohammad Bhar под флагом Нидерландов, участвовавшее в составе гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшейся к берегам Газы. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на координаторов акции.

По их информации, на борту находились 16 граждан Нидерландов, из которых шесть были задержаны. Координаторы также уточнили, что некоторые задержанные успели выбросить мобильные телефоны в море, чтобы они не попали в руки израильских военных.

Ранее информационный комитет международной миссии сообщил, что израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", были задержаны 70 активистов.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.