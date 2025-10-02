Оппозиция Армении отказалась участвовать в слушаниях парламента по миру с Баку

Во фракции "Армения" считают, что правительство во главе с премьером Николом Пашиняном пытается ввести общество в заблуждение

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная фракция "Армения" (Айастан) парламента Армении не примет участия в слушаниях, инициированных правящей партией "Гражданский договор" и посвященных мирному договору между Арменией и Азербайджаном, аргументируя это тем, что правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном пытается ввести общество в заблуждение.

"Фракция "Гражданский договор" внесла проект заявления в повестку дня внеочередной сессии Национального собрания 2 октября 2025 года, что является очередной попыткой Никола Пашиняна ввести общественность в заблуждение. Проект заявления не только не имеет ничего общего с реальным миром, в котором так нуждается наша страна, но и не отвечает правовым, политическим и минимальным требованиям для безопасной жизни Армении и армянского народа", - заявили в оппозиционной силе.

Во фракции назвали внесенный проект заявления унизительным, создающим новые угрозы для Армении и армянского народа, не выражающим коллективную волю страны и народа.

Правящая сила "Гражданский договор" созвала 2 октября внеочередное заседание Национального собрания, на котором планируется обсудить текст заявления под названием "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном".