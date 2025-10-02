Глава МВД ФРГ предложил создавать "центры возвращения" для мигрантов

План Александера Добриндта заключается в том, чтобы отдельные государства-члены сотрудничали в реализации инициативы

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за создание специальных "центров возвращения" для мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в Европе.

"Эти центры предназначены для размещения просителей убежища в Европе, чьи ходатайства были отклонены и которые не могут быть возвращены на родину", - заявил Добриндт газете Münchner Merkur. "Мы хотим, чтобы ЕС предоставил законные основания для таких центров", - подчеркнул глава МВД ФРГ.

План Добриндта заключается в том, чтобы отдельные государства-члены сотрудничали в реализации инициативы. "Те, кто интегрировался, кто работает, имеют возможность остаться в Германии. Для всех остальных мы хотим обеспечить обязательный выезд из страны", - резюмировал министр.

Он отметил, что запланированная в Мюнхене на 4 октября встреча министров внутренних дел стран Европы призвана проложить путь к созданию такого рода "центров возвращения". По данным ведомства, в баварскую столицу приедут "многочисленные главы МВД европейских стран", а также еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Аналогичная встреча состоялась в июле на Цугшпитце.

По данным федерального ведомства ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF), с начала января по конец августа 78 246 человек впервые подали ходатайства о предоставлении убежища в Германии. Это примерно вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года.