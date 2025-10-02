NDR: задержанное в ФРГ по подозрению в сборе разведданных судно покинуло Киль

Ведется расследование в отношении пяти членов экипажа

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Грузовое судно Scanlark, задержанное в Германии в начале сентября из-за подозрений, что его экипаж якобы занимался сбором разведданных с помощью БПЛА, покинуло город Киль. Об этом пишет телерадиокомпания NDR.

8 сентября правоохранители ФРГ сообщили, что немецкие полицейские провели обыски на одном из грузовых судов при входе в Кильский канал на севере ФРГ из-за подозрений, что его экипаж занимался сбором разведданных. По данным германской стороны, существует подозрение, что 26 августа с судна был запущен дрон, который летал над военным кораблем. Прокуратура Фленсбурга в связи с этим инцидентом завела дело по подозрению в осуществлении разведдеятельности с целью совершения диверсий и представляющей угрозу госбезопасности фотосъемки.

После задержания властями Киля и швартовки в северной гавани Кильского канала грузовое судно, как указывает NDR, покинуло Киль вечером 1 октября. До этого сообщалось, что судну не разрешат выйти до тех пор, пока не будут устранены некоторые технические неполадки. Утром в четверг, по данным Marine Traffic, грузовое судно находилось к востоку от острова Фемарн в Балтийском море.

Scanlark эксплуатируется компанией Vista Shipping Agency в Таллинне. Судно зарегистрировано в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2006 году, отмечает телерадиокомпания.

По информации NDR, в настоящее время ведется расследование в отношении пяти членов экипажа. Предварительно они подозреваются в шпионаже с целью саботажа и фотосъемке, представляющей угрозу безопасности, подчеркивает NDR. По утверждению телерадиокомпании, расследование ведется в отношении пяти граждан России.