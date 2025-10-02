Почти 335 тыс. сотрудников Пентагона отправили в неоплачиваемые отпуска

Это связано с частичной приостановкой работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Руководство Пентагона отправило в неоплачиваемые отпуска 334 904 человека, или почти половину своих гражданских сотрудников, из-за нынешней частичной приостановки работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдаун). Об этом говорится в опубликованном документе военного министерства.

В нем отмечается, что более 2 млн действующих военнослужащих будут продолжать работать в течение всего шатдауна без выплаты зарплаты. Ведомство подчеркнуло, что во время шатдауна сосредоточит свое внимание на обеспечении безопасности границ, операциях на Ближнем Востоке, техническом обслуживании техники, судостроении, критически важных боеприпасах и планах по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол". Кроме того, все визиты иностранных лиц высокого ранга по военной линии, "не считающиеся необходимыми для выполнения критически важных функций", будут отменены во время шатдауна. Как ожидается, военные учения будут отменены.

В свою очередь, как отмечается в аналогичном документе Госдепартамента, американское внешнеполитическое ведомство отправит в неоплачиваемый отпуск 10 436 человек - более трети своих сотрудников.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.