Reuters: США заморозили финансирование продемократических штатов на $26 млрд

Ограничения на распоряжение средствами затронули транспортные проекты в Нью-Йорке, а также реализацию программ в сфере зеленой энергетики в 16 штатах

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская администрация заморозила финансирование штатов, большая часть избирателей которых поддерживает Демократическую партию, на сумму $26 млрд из-за нынешней частичной приостановки работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдаун). Об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения на распоряжение средствами затронули транспортные проекты в Нью-Йорке ($18 млрд), а также реализацию программ в сфере зеленой энергетики в 16 штатах, в том числе Калифорнии и Иллинойсе.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.