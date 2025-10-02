Греки на перехваченных Израилем судах "Сумуды" рассказали о своем состоянии

Граждане Греции сообщили, что насилие к ним со стороны израильских военных не применялось

АФИНЫ, 2 октября. /ТАСС/. Участвующие в направлявшейся в Газу гуманитарной флотилии "Сумуд" 27 греков чувствуют себя хорошо, насилие к ним со стороны израильских военных не применялось. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.

"27 греков, участвующих в миссии флотилии "Сумуд", которая направлялась в охваченный войной сектор Газа, чувствуют себя хорошо, и нет никаких свидетельств применения к ним насилия, - сказала она. - По информации, полученной из МИД Израиля, суда флотилии благополучно прибывают в порт Ашдода в сопровождении израильских кораблей, после чего состоятся процедуры регистрации и депортации находящихся на их борту. Наш посол в Тель-Авиве посетит место, где будут находиться граждане Греции".

По словам Зохью, "как в предыдущие дни, так и сегодня Министерство иностранных дел Греции делало израильской стороне демарши, в которых поднимался вопрос о защите граждан Греции, участвующих в миссии". "В сотрудничестве с другими странами, граждане которых участвуют в миссии и находятся в Израиле, будут сделаны запланированные шаги в отношении Израиля, а также будет оказана консульская помощь [задержанным]", - подчеркнула представитель МИД.

При этом несколько греческих левых оппозиционных партий осудили перехват судов флотилии "Сумуд" израильскими кораблями. Так, партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" заявила, что "воспрепятствование продвижению международной флотилии солидарности с народом Палестины, а также аресты ее членов, включая греков, израильской армией являются неприемлемым актом пиратства, направленным на продление незаконной блокады сектора Газа Израилем". "Мы требуем освобождения всех арестованных и предоставления возможности международной флотилии продолжить свою мирную миссию до Газы", - говорится в заявлении.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) прибыла к берегам Туниса 7 сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора Газа и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Пресс-служба МИД Израиля сообщила 2 октября, что ни одному судну из флотилии "Сумуд" не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа.