Президент Литвы: первую стадию "стены дронов" могут закончить к 2028 году

Гитанас Науседа отметил, что после этого можно будет переходить к следующему этапу реализации проекта

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает возможным завершение первого этапа проекта "стены дронов" к 2028 году. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Первая стадия проекта могла бы быть завершена к вступлению в силу бюджета ЕС на 2028-2034 годы", - сказал он в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, не уточняя, какие действия эта стадия охватывает.

После этого, по мнению литовского лидера, можно будет переходить к следующему этапу реализации проекта. "Возможно, в бюджете ЕС на 2028-2034 годы можно будет предусмотреть целевые средства на проект и перейти ко второй стадии", - заявил Науседа.

Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

Финансовые потребности Литвы в его рамках составляют, как сказала министр обороны Довиле Шакалене, €1,6 млрд.