МИД Латвии запретил въезд в страну российскому актеру Садальскому

Пояснений относительно принятого решения министр иностранных дел республики Байба Браже не представила

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому въезд в балтийскую республику на неопределенный срок.

"Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок", - написала глава внешнеполитического ведомства в Х. Пояснений относительно принятого решения министр не представила.