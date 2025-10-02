Al Jazeera: свыше 40 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа

По данным телеканала, десятки людей доставлены в больницы с ранениями

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Тела 45 палестинцев, погибших при ударах израильских ВВС, были обнаружены в четверг в административном центре сектора Газа и соседних с ним населенных пунктах. Такие данные привел телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.

По его информации, десятки людей доставлены в больницы с ранениями. Спасатели ведут разборку завалов рухнувших зданий в южной и центральной части Газы. Как ожидается, число жертв может возрасти.

Представитель службы гражданской обороны анклава сообщил телеканалу, что под огонь израильской артиллерии попали во второй половине дня два пункта раздачи гуманитарной помощи, в результате убиты по меньшей мере 13 человек. Еще 9 палестинцев погибли при атаке беспилотника на гуманитарную зону Эль-Маваси к северу от города Хан-Юнис.

Израильские самолеты наносят сейчас удары по лагерю беженцев Эш-Шати на западе города Газа и району Эз-Зувейда. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Отряды спасателей и кареты скорой помощи не могут туда проехать из-за продолжающихся налетов.

Согласно сводке палестинского Минздрава, 1 октября на всей территории сектора Газа погибли 77 человек и 222 получили ранения. Общее число убитых с момента начала военных действий в анклаве 7 октября 2023 года достигло 66 225, около 169 тыс. человек пострадали.