Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву "техническое преимущество" на поле боя

Лидер Евросовета и глава ЕК вновь выступили с утверждением, что у "партнеров Украины" есть "воля и средства для продолжения поддержки"

Редакция сайта ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта © AP Photo/ Andy Wong

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта пообещали Владимиру Зеленскому "начать новую программу", которая якобы обеспечит Киеву "техническое преимущество" в конфликте. Об этом фон дер Ляйен и Кошта написали в X, дословно повторив один и тот же текст.

"Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя", - написали еврочиновники под фотографией с Зеленским, которую они сделали на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, где тема противостояния России была центральной. Они не уточнили, идет ли речь об упоминавшихся ранее планах по втягиванию Украины в европроект "стена дронов" или о планах развернуть на территории этой страны новые заводы по производству ударных средств взамен уничтоженных ранее.

Кошта и фон дер Ляйен вновь выступили с утверждением, что у "партнеров Украины" есть "воля и средства для продолжения поддержки Киева".