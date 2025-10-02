ЕС пригласил Украину присоединиться к проекту "стены дронов"

Киев интегрирован в военные и военно-промышленные программы Евросоюза, отметил представитель Еврокомиссии Тома Ренье

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз ведет переговоры с Украиной о ее подключении к проекту "стены дронов" по созданию системы защиты от беспилотников на восточном фланге объединения. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Украина вовлечена в переговоры, которые мы ведем о возможном будущем создании "стены дронов", - сказал он. Ренье также подтвердил, что Киев "плотно интегрирован в военные и военно-промышленные программы ЕС".

Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.