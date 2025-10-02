Мерц поддержит любой путь использования российских активов в интересах Киева

Канцлер Германии заявил, что в ЕС все согласны идти этим путем

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержит любой путь использования замороженных в Европе российских активов в интересах Киева.

"У нас была очень интенсивная дискуссия об использовании российских активов. Мы сейчас этот вопрос тщательно изучим, и через три недели на следующем саммите ЕС, скорее всего, будет конкретное решение", - сказал он по итогам саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии. "Я буду поддерживать любой путь, который позволит использовать российские активы, чтобы продолжить поддержку Украины и побеспокоиться о том, чтобы эта война как можно скорее завершилась", - заявил Мерц. Он считает, что в ЕС согласны "идти этим путем".

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. Мерц ранее заявлял, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ.

Против этого резко выступает Бельгия, в которой находится площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только с падением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией исков о компенсации незаконно изъятых средств.