В Румынии нарушение санкций ЕС будут квалифицировать как преступление

За несоблюдение рестрикций будет грозить до 12 лет тюремного заключения

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 2 октября. /ТАСС/. Несоблюдение европейских санкций будет считаться в Румынии преступлением и повлечет тюремное заключение на срок до 12 лет. Это предусматривает законопроект, одобренный румынским правительством, сообщили в МИД страны. Подготовленный МИД и Министерством юстиции законопроект, по сути, переносит в румынское законодательство несколько европейских нормативных актов о санкциях за нарушение ограничительных мер ЕС.

"Речь идет о законопроекте <...>, который предусматривает более эффективные меры против тех, кто пытается и успешно обходит санкции, введенные на уровне ЕС, - заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою после заседания кабинета. - Особенно в контексте конфликта на Украине, когда ЕС, как известно, ввел уже 18 пакетов санкций и вскоре примет 19-й пакет".

"Цель законопроекта, прежде всего, - обескуражить тех, кто входит в террористические сети, в сети, которые финансируют военные конфликты, остановить инвестиции в режимы, которые враждебны нашим интересам и интересам ЕС", - подчеркнула она.

Если ранее несоблюдение санкций считалось в Румынии правонарушением, то теперь оно будет квалифицироваться как преступление, отметила Цою. "Если до сих пор попытки или действия по уклонению от санкций рассматривались, скорее, как небрежность, то теперь они становятся тяжкими деяниями с наказанием тюремными сроками от 1 до 5 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 12 лет", - уточнила министр.

Законопроект включает принцип активной экстерриториальности, отметила Цою. "Румынский уголовный закон будет применяться теперь к гражданам и компаниям, которые нарушают санкции ЕС даже за пределами страны, независимо от того, наказывается ли это деяние местным законом в соответствующей стране, - сказала она. - Это блокирует возможность использовать законодательство третьих стран в качестве ширмы".