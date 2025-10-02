Апелляционная палата Кишинева ограничила деятельность партии "Великая Молдова"

Ее сняли с выборов в парламент за день до голосования

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Суд ограничил деятельность партии "Великая Молдова", которую сняли с выборов в парламент за день до голосования, которое состоялось 28 сентября. Об этом сообщил телеканал "Первый в Молдове".

"Деятельность партии "Великая Молдова" Виктории Фуртунэ ограничена в качестве обеспечительной меры. Решение приняла сегодня Апелляционная палата Кишинева до вынесения окончательного решения по существу дела. Мера принята в контексте судебных исков, поданных министерством юстиции страны", - говорится в сообщении.

Ранее эту партию обвинили в получении финансирования из России, а ЦИК Молдавии отстранил от выборов в парламент.