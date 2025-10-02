Нидерланды намерены стать лидером в сфере разработки БПЛА в ЕС

Именно Гаага планирует определять приоритетные проекты в этой отрасли, реализуемые в Европейском союзе, отметил и.о. премьер-министра страны Дик Схоф

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 2 октября. /ТАСС/. Нидерланды намерены взять на себя главную роль в разработке беспилотников и средств защиты от них в Евросоюзе. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Дик Схоф.

"Нидерланды наряду с Латвией и Хорватией намерены играть лидирующую роль в разработке беспилотников и противодроновых систем в ЕС", - сообщил он в беседе с газетой De Telegraaf. По его словам, именно Гаага намерена определять приоритетные проекты в этой отрасли, реализуемые в Европейском союзе.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 млрд евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом 150 млрд евро как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5 % ВВП в 2034 году.