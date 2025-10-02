В ФРГ арестовали предполагаемых участников ХАМАС, добывавших оружие для терактов

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Следственный судья Верховного суда ФРГ распорядился арестовать трех предполагаемых участников радикального движения ХАМАС, которые 1 октября были задержаны в Берлине. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

По данным следствия, подозреваемые - два гражданина Германии и уроженец Ливана - занимались тем, что добывали для ХАМАС оружие и боеприпасы с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в ФРГ. Во время обысков у них были обнаружены в том числе автомат Калашникова, несколько пистолетов, боеприпасы.

Как сообщили телерадиокомпании WDR и NDR, двое злоумышленников попали в поле зрения правоохранительных органов несколько месяцев назад. Они считаются исламистами. Мужчины имели связи с преступными группировками в скандинавских странах и использовали их для того, чтобы получить оружие и боеприпасы и доставить их в том числе через Австрию в Германию. Немецким правоохранителям помощь при проведении следственных мероприятий оказали коллеги из Дании и Швеции.

В среду в Берлине должна была состояться передача оружия подозреваемым. В связи с этим сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам приняли решение задержать подозреваемых.