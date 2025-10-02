Пресс-секретарь Белого дома не ответила на вопрос о поставках Киеву Tomahawk

Кэролайн Ливитт отметила, что об этом может говорить президент США Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт оставила без ответа вопрос о возможности поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

"Пусть об этом говорит президент [США Дональд Трамп]", - отметила представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос в беседе с журналистами. "Как вы знаете, он очень ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война завершилась. Но он также сказал, что если обе стороны не настроены серьезно на завершение войны, то США продолжат продавать вооружения НАТО, а НАТО может использовать эти вооружения, как хочет, применительно к Украине", - добавила Ливитт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине. По его словам, окончательное решение на этот счет примет глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский портал Axios сообщил 26 сентября, что Трамп ранее ответил отказом на запрос о поставках Tomahawk Североатлантическому альянсу для передачи Киеву. В материале отмечалось, что это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В нем, как и в статье в британской газеты The Telegraph, говорилось, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве важно понять, кто бы направлял и запускал ракеты Tomahawk с украинской территории. По его словам, РФ внимательно анализирует заявления США о возможных поставках этих вооружений Киеву. Кроме того, Песков указал, что в любом случае нет "волшебного оружия", панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Украины. 2 октября Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что передача Киеву ракет Tomahawk будет означать новый серьезный виток напряженности в ходе украинского конфликта и потребует адекватного ответа со стороны Москвы.