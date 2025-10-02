Кобахидзе: лидеры ЕС выразили готовность к перезагрузке отношений с Грузией

Как отметил премьер республики, некоторые европейские лидеры хотят открыть дискуссию по всем темам, касающимся стремления Грузии вступить в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что лидеры стран ЕС в личных беседах с ним на полях саммита Европейского политического сообщества выразили готовность к дискуссиям для перезагрузки отношений.

"У меня была возможность побеседовать более чем с 30 лидерами. Со всеми говорили о наших национальных интересах, необходимости пересмотра отношений Грузии и ЕС и о перспективах. Интересно, что со стороны некоторых лидеров была высказана готовность пересмотреть наши отношения и открыть дискуссию по всем темам, касающимся стремления Грузии вступить в Евросоюз, что было очень хорошим сигналом", - заявил Кобахидзе журналистам.

Как отметил премьер, на встречах, состоявшихся в четверг в Копенгагене, грузинская сторона выразила "полную готовность к подобным открытым и прозрачным дискуссиям". По его словам, это "однозначно необходимо для того, чтобы отношения между Грузией и Евросоюзом оздоровились".