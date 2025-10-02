Белый дом: администрация США в условиях шатдауна уволит тысячи госслужащих

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что это происходит исключительно по вине оппозиции в Конгрессе США в лице демократов, а не по инициативе президента-республиканца Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) уволит тысячи государственных служащих. Об этом заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это, вероятно, будет исчисляться тысячами [человек]", - заявила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. "Печально, что Административно-бюджетному управлению Белого дома и всей остальной команде приходится этим заниматься", - продолжила пресс-секретарь Белого дома, утверждая, что это происходит исключительно по вине оппозиции в Конгрессе США в лице демократов, а не по инициативе президента-республиканца Трампа.

Ранее, как сообщила газета Politico, директор Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают зарплату, однако она обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа.