Пашинян: саммит Европейского политического сообщества в Армении пройдет 4 мая

Премьер-министр Армении сообщил, что он "официально пригласил в Ереван ведущих коллег из стран-участниц"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет 4 мая 2026 года.

"Следующий, VIII, саммит Европейского политического сообщества состоится в Армении 4 мая 2026 года. Я официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц. Для меня большая честь принимать каждого из них", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Ереван 20-21 мая отмечал, что на 2026 год Армения претендует на проведение саммита ЕПС. Глава МИД заявил, что Москва уже дала оценку подобной идее и надеется, что она будет "понятна и воспринята с уважением", так же как Россия с уважением воспринимает действия партнеров, союзников в рамках СНГ и ОДКБ.

Первый саммит ЕПС прошел в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран. Этот формат изначально создавался Брюсселем как инструмент противодействия России. Как заявил занимавший тогда пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕПС должно "послать сигнал России о новом миропорядке без нее".