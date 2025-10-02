В ВОЗ заявили, что ни одна больница в Газе не функционирует полноценно

Согласно данным Минздрава анклава, с момента начала военных действий 7 октября 2023 года там были убиты свыше 66 тыс. палестинцев, более 168 тыс. пострадали

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Менее 14 больниц в настоящее время продолжают работать на территории сектора Газа, при этом ни одна из них не функционирует в полной мере. Об этом заявил на брифинге для журналистов представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн.

"В настоящее время менее 14, полагаю, что 12 или 13 из 36 больниц функционируют частично, - сказал он. - Ни одна из них не функционирует полноценно несмотря на усилия ВОЗ".

Согласно данным Минздрава Газы, с момента начала военных действий 7 октября 2023 года в анклаве были убиты свыше 66 тыс. палестинцев, более 168 тыс. пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами.