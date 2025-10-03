Глава МИД Венесуэлы высоко оценил стратегический договор с РФ

Иван Хиль Пинто назвал документ уникальным для Латинской Америки

/Корр. ТАСС, Михаил Макеев

КАРАКАС, 3 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о высоком уровне стратегического партнерства и сотрудничества между Боливарианской Республикой и Российской Федерацией.

"Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы с Россией является уникальным документом в Латинской Америке, который свидетельствует о высочайшем уровне отношений между нашими странами", - заявил он корреспонденту ТАСС. Хиль Пинто подчеркнул, что "братские, союзнические отношения с Россией выходят за рамки стандартных и реализуются в конкретных совместных проектах в политической, экономической, энергетической и других отраслях".

Министр отметил, что Венесуэла и Россия сотрудничают в Организации Объединенных Наций и входят в Группу друзей в защиту Устава ООН, что "позволяет координировать многополярную политику" двух стран.

"Мы выражаем благодарность правительству и президенту России Владимиру Путину за поддержку нашей боливарианской родины в защите, независимости, суверенитете и революционной борьбе", - подчеркнул Хиль Пинто.

Глава МИД напомнил, что договор о стратегическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Венесуэлой был подписан 7 мая текущего года в Москве президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро и ратифицирован венесуэльским парламентом 30 сентября.