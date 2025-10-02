WP: госведомства США получили предупреждения о незаконности увольнения в шатдаун

The Washington Post отметила, что 2025 год и так был довольно тяжелым для госслужащих: в результате кампании по сокращению госаппарата с федеральной службы уволились более 150 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Высокопоставленные федеральные чиновники без общественной огласки предупредили несколько государственных ведомств о том, что массовые сокращения штата во время приостановки работы правительства США (шатдауна) могут быть незаконными. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post (WP).

По сведениям двух собеседников издания, ведомствам сообщили, что увольнения в этот период могут стать нарушением бюджетного законодательства. Оно предписывает не допускать излишних трат при шатдауне, при этом выплата выходных пособий уволенным сотрудникам может попасть именно в эту категорию расходов. Кроме того, это может вызвать острую реакцию профсоюзов федеральных служащих.

Как отмечает газета, администрация президента США Дональда Трампа неоднократно давала понять, что собирается воспользоваться шатдауном, чтобы сделать этот период как можно более болезненным для Демократической партии. В частности, речь шла о сокращениях сотрудников государственных ведомств, которые занимаются деятельностью, не имеющей, с точки зрения Белого дома, приоритетного значения. Трамп заявил во вторник, что в результате шатдауна он намерен навредить работникам и программам, которые демократы считают приоритетными, спустя несколько дней он смягчил свои угрозы, заявив, что все еще рассматривает вопрос о том, будут ли сокращения временными или постоянными, пишет The Washington Post.

Как подчеркнули источники газеты, по указанию администрации Трампа планы масштабных увольнений были разработаны в нескольких государственных ведомствах. The Washington Post отметила, что 2025 год и так был довольно тяжелым для госслужащих: в результате кампании по сокращению госаппарата с федеральной службы уволились более 150 тыс. человек.

При этом юристы, специализирующиеся на трудовом праве, заявили изданию, что увольнения в период временной приостановки работы правительства почти наверняка будут незаконными. Федеральные регламенты по сокращению штата позволяют увольнять сотрудников по одной из нескольких причин, в том числе за невыполнение трудовых обязанностей, при реорганизации ведомств или нехватке финансирования, однако факт наступления шатдауна ранее никогда не квалифицировался как недостаток средств у федеральных органов власти.

Кроме того, несколько федеральных профсоюзов во вторник подали иски против Белого дома в связи с угрозой массовых увольнений, призвав федеральный суд заблокировать любые подобные инициативы. Как отмечает The Washington Post, в предоставленных в судебные инстанции материалах профсоюзы указали, что у федеральных ведомств нет полномочий и законных обоснований сокращать штат во время шатдауна.

О шатдауне

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).