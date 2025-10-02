Bild: ХДС/ХСС блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта о службе в армии

Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня, пишет газета

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) о новой модели военной службы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня. "Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений", - заявили изданию источники в блоке ХДС/ХСС. По данным Bild, в Социал-демократической партии Германии возмущены позицией партнеров по коалиции.

Вопрос, как будет выглядеть военная служба в Германии, стал камнем преткновения в правительстве ФРГ с самого начала его работы. СДПГ настаивает на добровольной службе, в то время как ХДС/ХСС хочет возвращения к воинской обязанности, полагая, что иначе не удастся набрать достаточное число новобранцев.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие исполнению элементы", которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.