Главком ВСУ поручил усилить ПВО в прифронтовых районах

Александр Сырский также заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются сбивать БПЛА с помощью вертолетов и легкомоторной авиации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах.

"Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков", - написал он в своем Telegram-канале.

Сырский также заявил, что ВСУ пытаются развивать другие направления противодействия беспилотникам, в частности сбивать их с помощью вертолетов и легкомоторной авиации. "Готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач", - сказал он.

В мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВСУ для противодействия беспилотникам хотят получить легкие штурмовики AT-6 американского производства и бразильские EMB-314 Super Tucano.

22 августа основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская признала, что расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ, и призвала перенимать опыт.