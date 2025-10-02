Меркель назвала АдГ "партией, презирающей человеческое достоинство"

Бывший канцлер ФРГ признала, что прежде всего в сельской местности люди испытывали недовольство и утратили ощущение возможности дальнейшего развития

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) назвала "Альтернативу для Германии" (АдГ) "партией, презирающей человеческое достоинство".

Меркель признала, что прежде всего в сельской местности люди испытывали недовольство и утратили ощущение возможности дальнейшего развития. "И несмотря на это, я вынуждена снова и снова говорить, что, если есть, что критиковать, нет причины выбирать партию, презирающую человеческое достоинство", - сказала она в интервью телеканалу ZDF.

По мнению экс-канцлера, АдГ делит людей на элиты и народ и определяет, кто относится к народу. "Это просто против Основного закона. Там сказано, что всякая власть исходит от народа и что народом являются все немецкие граждане", - заявила Меркель.

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.