Минобороны республики: сотрудничество Сербии с НАТО способствует укреплению доверия

Министр Братислав Гашич заявил, что Сербия остается привержена военному нейтралитету и сотрудничеству с международными миссиями на своей территории

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Сербии с НАТО на всех уровнях способствует укреплению доверия и взаимопонимания. Об этом заявил министр обороны республики Братислав Гашич на встрече в Белграде с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе адмиралом Стюартом Манчем.

"Важно, чтобы мы продолжали сотрудничество на всех уровнях, представляющих общий интерес, что напрямую способствует поддержанию диалога и укреплению доверия и понимания между нашими сторонами", - отметил глава военного ведомства.

Министр заявил, что Сербия остается привержена военному нейтралитету и сотрудничеству с международными миссиями на своей территории. "Международные силы безопасности в Косове под эгидой НАТО [КФОР] - это единственное легитимное вооруженное объединение и гарант мира в нашей автономной провинции. Мы ценим его роль в поддержании безопасной среды и предотвращении конфликтов", - подчеркнул он.

Гашич также отметил, что республика будет продолжать укреплять собственные оборонные возможности. "Сербия будет и далее оснащать и развивать свои силы вне рамок военных союзов, оставаясь при этом надежным и ответственным партнером. Мы намерены поддерживать сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которую считаем оптимальной для реализации наших целей в сфере безопасности", - уточнил министр.

Со своей стороны адмирал Манч подчеркнул, что Западные Балканы остаются регионом стратегического значения для Североатлантического альянса. "НАТО твердо привержена стабильности в регионе, в том числе через КФОР, которые действуют на основе мандата, закрепленного резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. КФОР по-прежнему полностью преданы задаче сохранения безопасной среды для всех", - заявил Манч.

Он отдельно подчеркнул необходимость поддержания надежных каналов двусторонней коммуникации. "Важно, чтобы НАТО, КФОР и государственные органы Сербии сохраняли прямой и открытый диалог", - заключил адмирал.