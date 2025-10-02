WSJ: США годами тайно поддерживали производство беспилотников на Украине

Еще после "провального контрнаступления Украины 2023 года" Джейк Салливан - помощник по национальной безопасности предыдущего президента США Джо Байдена - распорядился провести анализы разведданных, которые показали, что дроны могут укрепить ВСУ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Американские власти на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Читайте также

История военной помощи США Украине

По ее сведениям, еще после "провального контрнаступления Украины 2023 года" Джейк Салливан - помощник по национальной безопасности предыдущего президента США Джо Байдена - распорядился провести анализы разведданных, которые показали, что дроны могут укрепить ВСУ. Администрация Байдена выделила порядка $1,5 млрд на программы в сфере производства ракет и беспилотников, в том числе средства шли на поставки ключевых компонентов которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об американских усилиях в этом направлении в ходе встречи в Вашингтоне в сентябре 2024 года.

На этой неделе, пишет издание, украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений с американскими властями относительно беспилотников. По сведениям газеты, окончательное заключение соглашений между Киевом и Вашингтоном может растянуться на несколько месяцев.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов. Позже посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что переговоры по юридическому оформлению сотрудничества Украины и США в военно-промышленной сфере планируется начать 30 сентября.