Одно судно флотилии "Сумуд" продолжает движение к берегам Газы

Речь идет о судне "Маринет"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 2 октября. /ТАСС/. Единственное не перехваченное израильскими военными судно флотилии "Сумуд", направлявшейся с гуманитарной помощью населению палестинского сектора Газа, продолжает движение к берегам анклава. Об этом сообщил в эфире телеканала Al Jazeera представитель миссии.

"Израиль перехватил все корабли, кроме судна "Маринет", которое все еще идет в сторону Газы", - сказал он.

Ранее пресс-служба МИД Израиля, сообщила, что ни одному судну из флотилии "Сумуд" не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа. Однако, по ее данным, одна из входящих в миссию яхт держится в стороне. В ведомстве предупредили, что в случае попытки приблизиться она также будет остановлена.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.