В Марокко протестующие штурмуют административные здания

В МВД страны отметили, что протестующие хотят захватить оружие, технику и боеприпасы

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 2 октября. /ТАСС/. Протестующие в Марокко штурмуют здания органов безопасности с целью захвата оружия, а также административные здания. Об этом сообщил в Рабате официальный представитель министерства внутренних дел королевства Рашид аль-Хальфи.

"Некоторые манифестации в ряде регионов перестали быть мирными. Мы сталкиваемся с явными преступными действиями, совершаемыми небольшой частью подстрекателей и нарушителей спокойствия", - приводит его слова информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

"Беспрецедентные преступные действия дошли до нападений и штурмов административных учреждений и центров безопасности с целью захвата оружия, техники и боеприпасов", - добавил он.

Он также заверил, что МВД "без колебаний примет все предусмотренные законом меры против любого, кто попытается прибегнуть к насилию, вандализму, подстрекательству или иному неприемлемому преступному поведению". "Право на мирный протест, гарантированное всем, не освобождает государственные органы от обязанности вмешиваться, когда того требует ситуация, и выполнять свои функции, установленные законом и подлежащие судебному надзору", - продолжал аль-Хальфи.

"Если органы государственной власти озабочены выполнением своей миссии по защите безопасности граждан, то последние, со своей стороны, обязаны соблюдать положения закона во всех своих действиях, а также уважать свободу других лиц и авторитет государства, которое остается главным гарантом всех свобод", - заявил аль-Хальфи.

Власти сообщают о сотнях раненых среди сотрудников правоохранительных органов. Актам вандализма подвергаются здания административных и муниципальных учреждений, отделений банков, медицинских центров, магазины.

Ранее в МВД также отметили, что в ходе беспорядков правонарушители использовали холодное оружие, бросали камни, взрывали газовые баллоны и поджигали покрышки. К настоящему времени известно о трех погибших в результате насилия.

О требованиях протестующих

С 27 сентября уличные шествия и акции протеста проходят в Агадире, Бени-Мелляле, Касабланке, Марракеше, Мекнесе, Надоре, Рабате, Сале, Танжере, Тетуане, Уджде, Фесе и других марокканских городах и населенных пунктах. Их организатором выступает созданное в социальных сетях молодежное объединение GenZ212. Его активисты требуют от властей коренного реформирования системы образования и здравоохранения, решительной борьбы с коррупцией и безработицей, обеспечения достойного уровня жизни граждан.

Кроме того, как пишут местные СМИ, организаторов и активистов протестных акций возмущают огромные финансовые траты государства на строительство в Марокко объектов спортивной инфраструктуры в преддверии проведения Кубка африканских наций-2025 и чемпионата мира по футболу-2030 в ситуации, когда ощущается нехватка больниц, школ и других важных социальных объектов.