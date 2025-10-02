Al Mayadeen: самолеты Израиля ударили по окрестностям Дамаска

Сведений о последствиях израильской атаки не приводится

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали западные и южные окрестности сирийской столицы, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, самолеты противника выпустили ракеты по наземным целям из воздушного пространства соседнего Ливана. Не менее восьми ударов было нанесено по пригороду Эль-Кисва.

О последствиях израильской атаки сведений не приводится.

Последний воздушный рейд на Дамаск был совершен Израилем 27 августа, тогда ударам подверглись штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе города и военный объект на горе Джебель-эль-Маниа.

26 августа израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде столицы Харджала, погибли шестеро военнослужащих и четверо получили ранения.

МИД арабской республики решительно осудил агрессивные действия со стороны Израиля. В заявлении дипведомства отмечалось, что непрекращающиеся авиаудары представляют собой опасную эскалацию, которая дестабилизирует обстановку в регионе. Сирия призвала Совбез ООН "принять эффективные меры по защите ее суверенитета и заставить Израиль прекратить вероломные нападения на ее территорию".