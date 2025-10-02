Эксперт Десай: Путин дал понять, что очень дорожит отношениями с Нью-Дели

Профессор кафедры политических исследований Манитобского университета подчеркнул, что все высказывания президента России в отношении Индии были "очень позитивными, теплыми и откровенными"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" дал понять, что он очень ценит и дорожит отношениями с Индией. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС профессор кафедры политических исследований Манитобского университета (Канада) Радика Десай.

"Я думаю, что он очень заинтересован в поддержании хороших отношений с Индией. Я думаю, что он очень ценит их. Он много говорил о своих отношениях с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди], о своем предстоящем визите в Индию, о технологическом сотрудничестве, о торговле. Все его высказывания были очень позитивными, теплыми и откровенными. Очевидно, что президент Путин очень ценит отношения России с Индией", - отметила эксперт.

Рассуждая о предстоящем визите Путина в Индию, специалист обратила внимание, что там могут обсуждаться некоторые сложные вопросы. "Например, дисбаланс в торговле между Индией и Россией является серьезной проблемой, - считает аналитик. - Президент Путин говорит, что они изучают различные способы ее решения, так что это будет интересно. Очевидно, что они будут обсуждать ситуацию в США, статус санкций и так далее. И, вероятно, они, безусловно, будут обсуждать некоторые другие вопросы, касающиеся технологического и военного сотрудничества".

ХХII ежегодное заседание клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединило 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступили эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.