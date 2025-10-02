Эксперт Кошкин: без России положительная динамика в секторе Газа невозможна

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова сообщил о продолжении наращивания усилий для мирного урегулирования конфликта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Перспективы мирного урегулирования в секторе Газа невозможны без участия в процессе России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая".

"Надо понимать, что мы дали оценку тому, что творится в секторе Газа. Ближний Восток - это кухня мировой политики. Без России, как державы, обладающей ядерным потенциалом не меньшим, чем США, невозможно рассматривать динамику на Ближнем Востоке", - сказал он.

Эксперт также отметил, что РФ ценит стремление команды президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт в секторе Газа и готова сотрудничать. "В данный момент мы используем потенциал США для участия в переговорном процессе. Не случайно на встрече на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН [госсекретаря США Марко] Рубио и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова проскочило, что обе стороны хотят использовать потенциал, достигнутый в урегулировании. То есть мы продолжаем наращивать усилия", - указал он.

В ходе сессии Путин заявил, что конфликт в секторе Газа является ужасным событием в современной истории человечества. Белый дом ранее опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай, которому мероприятие и обязано своим названием. С 2014 года заседания клуба проводятся в Сочи. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии конференция прошла в Москве, а глава государства принял в ней участие по видеосвязи.